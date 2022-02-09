Avrupa Konseyi, Moldova hakkındaki 4'üncü raporunu yayınladı

Avrupa Konseyi'ne bağlı Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), yolsuzluğun önlenmesi ile ilgili Moldova hakkındaki Dördüncü Değerlendirme Turu Ara Uyum Raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda, “GRECO, 2018'de birinci uyum raporunda ve 2020'de ikinci uyum raporunda tavsiyelerin uygulanmasını değerlendirdi. Yargı bağımsızlığını ve etkinliğini güçlendirmeyi amaçlayan ilgili mevzuat henüz kabul edilmedi. Kadrolar yetersiz ve yeterince eğitimli değil. GRECO, Moldova'nın tavsiyelerine mevcut uyum seviyesinin ‘yetersiz' kaldığı sonucuna varmıştır'' denildi.

Olumlu bazı gelişmelere de dikkat çekilen raporda, “GRECO, yargı sektöründe reform yapmayı amaçlayan yeni ön inceleme ve inceleme prosedürlerini memnuniyetle karşıladı. Ancak, tüm hakim ve savcıların dışarıdan denetlenmesi yine de güveni yeniden tesis etmek ve adaletin kalitesini artırmak için öngörülmektedir. Bu uygulama orantılı ve yargı bağımsızlığının gerekleriyle uyumlu olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Moldova'da yaşanan yetersizliklere gerekçe olarak ise enerji krizi ve Rusya ile ilişkiler gösterilerek, “Moldova'da ‘Eylem ve Dayanışma Partisi' liderliğindeki mevcut Avrupa yanlısı hükümet, 11 Temmuz'da yapılan seçimlerin ardından, yolsuzlukla mücadele için sağlam bir destekle Ağustos 2021'de iktidara geldi. Ancak, bir gaz krizi ve enerji alanında Rusya ile devam eden sorunlar, yargı reformu planlarını geciktirdi'' denildi.

Mustafa Ulusoy