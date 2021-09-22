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Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Avustralya'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Avustralya’nın Victoria eyaletinde meydana gelen 5.9 büyüklüğünde deprem nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldiği, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Avustralya’da 5.9 büyüklüğünde deprem - Tıkla İzle

Avustralya Jeoloji Bilimleri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Victoria eyaletinde yerel saatle 09.15'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Melbourne kentinin 190 kilometre kuzeydoğusundaki Mansfield kasabası olduğu kaydedildi. Yaklaşık 20 saniye süren depremin Melbourne şehir merkezinde hissedildiği belirtildi. Bazı ev ve iş yerlerinde hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. Şehrin güneyinde yer alan Chapel Caddesi'nde bir binanın dış cephesinin yıkıldığı görüldü.
Şiddetli sarsıntının Avustralya Başkent Bölgesi, Güney Avustralya ve Yeni Güney Galler eyaletinde de hissedildiği öğrenildi.

Mahmut Yılmaz
 

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