Aydın'a kar gelmeyince vatandaşlar kara gitti

Aydın'da beyaz gelinliğini giyen Efeler ilçesindeki Paşayaylası yarıyıl tatilinin son gününde vatandaşların ve çocukların akınına uğruyor. Zaman zaman kar ve buzlanma nedeniyle yolculukta sıkıntılar yaşansa da vatandaşlar buz gibi havada piknik yapıp, kar topu oynamanın keyfini yaşıyor. Her mevsimin ayrı bir keyfi olduğunu ancak Aydın'da kış ve kar keyfi yaşayamadıklarını belirten Aydınlı vatandaşlardan Ali Deniz, “Şehir merkezlerine kar yağmayınca bizler kara gidiyoruz. Yarıyıl tatili ile birlikte Aydın'da en çok ziyaret edilen yerler karlı dağlar oldu. Yaz ve baharda keyifli olduğu gibi karlı havada da piknik yapmak ayrı bir keyif” diye konuştu.

Cemal Yıldırım

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