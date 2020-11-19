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Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti

Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti

Azerbaycan askerleri Karabağ’da Türk bayrağı dikti.

Azerbaycan askerleri Karabağ’a Türk bayrağı dikti - Tıkla İzle

Azerbaycan'la Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğuyla imzalanan anlaşma gereği, Ermenistan‘ın çıktığı bölgelere Azerbaycan ordusu yerleşiyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Karabağ'da bulunan Azerbaycan askerleri Türk bayrağı dikiyor.

Görüntüde bayrağı diken askerlerden biri, ”Karabağ'ın kurtarılmasında bize yakından destek olan kardeşimi bir devlet iki millet Türkiye'nin şerefine Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dikilecektir. Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerini kullandı.

Kamil Nadirli

 

 

 

 

 

 

 

 

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