Azeri personel kopan halatın çarpması sonucu denize düştü

Edinilen bilgiye göre olay gece 02.00 sıralarında Ereğli ilçesindeki limana demirleyen Panama bandralı Ünzile Ana isimli kuru yük gemisinde meydana geldi.

Gemide personel olarak görev yapan Azerbaycan uyruklu 22 yaşındaki Anar Oruçoğlu iddialara göre gemide kopan halatı onarmak istedi. Bu sırada başka bir geminin halatının çarptığı personel dengesini kaybederek denize düştü.

Bu sırada olayı gören mesai arkadaşlarının çabaları sonuçsuz kaldı. Olay ihbarını alan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Gece saatlerinde başlayan arama çalışmaları sabahın ilk saatleriyle de devam etti.

Personelin geminin altında olabileceği ihtimalini değerlendiren ekipler, dolu olan kuru yük gemisini rüzgarın sona ermesiyle hareket ettirip arama çalışmalarına devam edecek. Öte yandan bölgeye dalgıç ekipleri de sevk edildi.

Kayıp personeli arama çalışmaları sürüyor.

İsmail Yasin Akçın

