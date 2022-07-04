Baba-oğul hastanede 2 güvenlikçiyi darp etti, üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı

Olay, dün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, acil servisin travma bölümünde yatmakta olduğunu ileri sürdükleri hastayı ziyaret etmek isteyen 3 kişi, hastanenin özel güvenlik görevlilerince ‘sadece bir kişi içeri girebilir' yönünde ikaz edildi.

İkazlara aldırış etmeyerek giriş yapmak isteyen şahıslardan baba M.A. ile oğlu Y.A., kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırmaya başladı.

Hastanenin altını üstüne getirdiler

Çok sayıda güvenlik personelinin müdahale etmekte güçlük çektiği olayda, koridorda yaşanan arbedenin ardından bir ara hastanenin dışına çıkarılan baba-oğul, burada da personellere saldırmaya devam etti. Olaya müdahale eden hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerinin de yardımıyla tekrar hastane içerisine alınan şüpheliler, burada da saldırganlıklarını sürdürdü. Hastanede bulunan hastalara ve yakınlarına aldırış etmeyen saldırganlar, güçlükle kontrol altına alınarak ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üstlerinden 3 bıçak ve 1 satır çıktı

Olay sonrası 1'i kadın 2 güvenlik görevlisi darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olurken, polis ekiplerince şüphelilerin yapılan üst aramasında 3 bıçak ve 1 satır çıktı. Baba M.A. ve oğlu Y.A., ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olayı güçlükle kontrol altına alan güvenlik personelleri sayesinde hiçbir sağlık çalışanı zarar görmedi.

Mustafa İç

