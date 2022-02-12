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Bafetimbi Gomis 1273 gün sonra Galatasaray formasıyla sahada

Bafetimbi Gomis 1273 gün sonra Galatasaray formasıyla sahada
Bafetimbi Gomis 1273 gün sonra Galatasaray formasıyla sahada

Galatasaray’ın yeni transferi Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Kayserispor maçıyla 1273 gün sonra sarı-kırmızılı ile sahaya çıktı.

 

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde takıma kattığı eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Kayseri maçında 11'de başladı. Gomis, sarı-kırmızılılarda son kez 19 Ağustos 2018 tarihinde oynanan Göztepe maçında oynamıştı.

36 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da ikinci dönemine Kayserispor karşısında başladı. Fransız golcü 1273 gün sonra sarı-kırmızılı forma ile sahaya çıktı.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da ilk maçına 13 Temmuz 2017 tarihindeki Östersunds karşısında çıkmıştı. Gomis sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü ise 14 Ağustos 2017 tarihinde oynanan Kayserispor maçında atmıştı.

Oğuzhan Ort

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