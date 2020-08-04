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Bahçede gezen eşini domuz sanarak tüfekle öldürdü

Bahçede gezen eşini domuz sanarak tüfekle öldürdü
Bahçede gezen eşini domuz sanarak tüfekle öldürdü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir şahıs, bahçede gezen eşini domuz sanarak tüfekle öldürdü.


Olay, Cide'ye bağlı Kezağzı köyü Kuzla Mahallesi'nde dün gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece mısır bahçesine domuz beklemeye giden Yakup Zengin (52), tüfekle nöbet tuttuğu sırada bahçeye inen eşi Fati Zengin'i (49) domuz sanarak ateş açtı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Fati Zengin'in cesedi olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Yakup Zengin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Salman 

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