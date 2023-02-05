Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısında konuşuyor. Bahçeli, 'Küresel oyunlara, abluklara karşı duracağız.' dedi.

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

'HİÇBİR TÜRK VATANDAŞI BU ÜLKENİN ÖTEKİSİ DEĞİLDİR'

115 yıldır anayasal çatının ve demokratik arayışların kanadı gibi gösterilen eşitlik ve hürriyet temeller arasındadır. Devletimizin asıl gündemi kuruluşundan itibaren sürekli ilerleyişi gözetmek üzerine kurgulanmıştır. Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi değildir.

Küresel oyunlara milli güvenliğimizi tehlikeye atan ablukalara karşı duracağız. Tekirdağ evet diyorsa bu zillet ittifakı nasıl duracak. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yabancı başkentlerden belirlenemez.

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