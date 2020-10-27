Bakan Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki ziyaretlerine devam ediyor.

Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Akar, Sempozyum Sarayı'na geçerek, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile görüştü. Görüşmede, Akar tarafından Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, hem askeri eğitim, iş birliği hem de savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin gerekliliği, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemi, Cumhurbaşkanları düzeyinde varılan mutabakat kapsamında çizilen çerçevede gerekli iş birliğinin hızla yapılmasının gerekliliği ifade edildi.