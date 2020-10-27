İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov ile görüştü

Bakan Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov ile görüştü
Bakan Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Mahmudov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki ziyaretlerine devam ediyor.

Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Akar, Sempozyum Sarayı'na geçerek, Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile görüştü. Görüşmede, Akar tarafından Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, hem askeri eğitim, iş birliği hem de savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin gerekliliği, FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemi, Cumhurbaşkanları düzeyinde varılan mutabakat kapsamında çizilen çerçevede gerekli iş birliğinin hızla yapılmasının gerekliliği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.