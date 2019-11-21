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Bakan Akar'dan flaş açıklamalar!

Bakan Akar'dan flaş açıklamalar!
Bakan Akar'dan flaş açıklamalar!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Akar, Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmıyoruz." dedi. Akar, "Askerliğin kısaltılmasından dolayı zafiyet olmadı, 231 bin 920 er ve erbaş şuan silah altında" dedi.

İşte Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından satır başları;

-Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmıyoruz."Askerliğin kısaltılmasından dolayı zafiyet olmadı, 231 bin 920 er ve erbaş şuan silah altında" 

-5 F35'ten 4'ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor

-S-400'lerin birinci filo iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. Kuruluş ve TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu uygulayacağız.”

-Tank palet fabrikasında her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığında” 

 

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