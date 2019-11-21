Bakan Akar'dan flaş açıklamalar!

İşte Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından satır başları;

-Suriye Milli Ordusunun maaşlarına ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden bu kardeşlerimize herhangi bir ödeme yapmıyoruz."Askerliğin kısaltılmasından dolayı zafiyet olmadı, 231 bin 920 er ve erbaş şuan silah altında"

-5 F35'ten 4'ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor

-S-400'lerin birinci filo iki bataryası Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. Kuruluş ve TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlanınca planladığımız faaliyet neyse onu uygulayacağız.”

-Tank palet fabrikasında her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığında”