Bakan Çavuşoğlu, İslam Toplumu (Meşihat) Başkanı Müftü Grabus'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere gelecek dönem AB Başkanlığını üstlenecek olan Slovenya'ya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, başkent Lübliyana'da İslam Toplumu (Meşihat) Başkanı Müftü Nedzad Grabus'u kabul etti. Görüşmede Lübliyana'daki ilk caminin inşası ve İslam Kültür Merkezinin hizmete girmesi nedeniyle tebriklerimizi ileten Bakan Çavuşoğlu, görevinden ayrılacak Müftü Grabus'a liderliği ve hizmetleri için teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, Slovenya temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Janez Jansa tarafından kabul edilmesi bekleniyor.