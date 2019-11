Bakan Çavuşoğlu: “Josef Sural'ı unutturmayacağız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Nisan'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Aytemiz Alanyaspor'un Çek forvet oyuncusu Josef Sural'ın adını taşıyan çocuk parkının açılış törenine katıldı. Alanya Belediyesi tarafından Cikcilli Mahallesi'nde yapılan parkın açılışına ayrıca Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, Alanyasporlu futbolcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkçe, İngilizce ve Çekçe "Seni Unutmayacağız', "Kalbimizdesin" yazılı pankartların yer aldığı açılış programı Josef Sural'ın anısına hazırlanan slayt gösterisiyle başladı.

Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti. Çok anlamlı bir açılış töreni olduğunu aktaran Çavuşoğlu, ”Alanyasporumuzun çok kıymetli futbolcusu Josef Sural bir deplasman maçından dönerken, Alanya'ya girerken bir trafik kazası geçirdi ve vefat etti. Hepimiz çok üzüldük gerçekten, tüm dünya, tüm Türkiye üzüldü. Ve bu oyuncuyu unutmayacağını Alanyaspor başkanı ve yönetimi o gün söylemişti. Alanyaspor'da çok acı bir tören düzenledik ve sonra naaşını memleketine gönderdik. Eşi ve çocuğunu da bizzat oraya götürdük, teslim ettik. Bize, Türk milletine yakışan bir şekilde üzerimize düşen görevi yerine getirdik" dedi.

“Alanyaspor'a yakışan bir davranış”

Türk milletinin vefalı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bu vefayı şimdi Alanya'nın yerine getirdiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Bu parka Josef Sural'ın adının verilmesi çok anlamlıdır. Burada oynayan tüm çocuklar, aileleriyle beraber her zaman Josef Sural'ın kim olduğunu merak edecek, soracak ve söz verdiğimiz gibi Josef Sural'ı unutturmayacağız, bizler de unutmayacağız. Belediye başkanımıza da bu parkı inşa edip ve adını Josef Sural verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu davranış örnek, Alanya'ya ve Alanyaspor'a yakışan bir davranış. Bugün gururla her yerde Alanyasporumuzun Türk futbolu ve sporu için bir model olması gerektiğini anlatıyorum. Çünkü Alanya seyircisi centilmendir, gelen her takıma, taraftara saygı duyuyor. Bunun da örnek olması gerekiyor" diye konuştu.

“Oysa bizim ülkemizde ırkçılık yoktur”

Dünya sporunda en çok şikayetin ırkçılık olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bugün dünya sporuna baktığımız zaman sporcuların, özellikle de farklı renklerden olan sporcuların en çok şikayet ettiği şey nedir? Irkçılık. Bugün hepimiz ırkçılıktan şikayetçiyiz. Irkçılığın çeşitli boyutları var. Ama artık ırkçılık spor sahalarına kadar inmeye başladı. Özellikle Afrika kökenli sporculara yönelik ırkçı saldırıları görüyoruz. Yeni Malatyasporumuzun kalecisini de biliyorsunuz. Avrupa kupalarında bir deplasman maçında ırkçı saldırıya, tacize maruz kaldı. Oysa bizim ülkemizde ırkçılık yoktur. Ve farklı dinlerden, ırklardan ve renklerden sporcular o yüzden Türkiye'de spor yapmaktan, takımlarımızda oynamaktan çok memnun. İşte bizim milletimize, inancımıza yakışan budur" ifadelerini kullandı.

“Gerçekten de utanç duyulacak bir durumdur”

Farklı inançlardan sporcuların Türkiye'de takımlarda oynarken kendi inancı doğrultusunda sevinç gösterilerinde bulunabildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Hiç kimsenin de buna itirazı olmaz, yoktur ve hepimiz de buna saygı duyuyoruz. O futbolcuyu öyle kabul ediyoruz. Ama şimdi Avrupa'da, özellikle Batı'da bizim sporcularımız, futbolcularımız, güreşçilerimiz veya spor dallarındaki gençlerimiz, en son Yunanistan'da iki hentbolcumuz asker selamı verdi diye linç ediliyor. Almanya, asker selamı verdi diye, Cumhurbaşkanımızla geçen sene görüştüler diye sporculara yaptıkları baskıyı, tacizi en üst düzeyde, devlet düzeyinde gördük ve bundan utanç duyduk. Gerçekten de utanç duyulacak bir durumdur ve sporun da içine siyaseti nasıl karıştırdıklarını görüyoruz. Bunları görünce de milletimizle ve sporseverlerimizle bir kere daha gurur duyuyoruz” dedi.

“Futbolcumuz Josef Sural'in adını yaşatacağız”

Geleceğin teminatı çocukların bu parkta güven ve huzurla oynayacağını ifade eden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, "Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcumuz Josef Sural'in adını yaşatacağız. Üzücü bir şekilde aramızdan ayrılan ve acısını hala yüreklerimizde hissettiğimiz Josef Sural'i minnetle anıyor; ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu vesile ile düne kadar Süper Lig'de lider olarak Alanyamızı temsil eden Alanyasporumuzun yönetimini ve oyuncularını başarılarından dolayı kutluyorum. Ancak son maçında talihsizlik yaşayan Alanyaspor'un motivasyonunu düşürmeden başarılarına başarı katarak Alanya'nın göğsünü kabartmaya devam edeceğine inanıyorum. Alanyaspor kentimizin en önemli değeridir. Alanya Belediyesi olarak her zaman Alanyasporumuzun yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Tüm dünyaya örnek olacak bir davranış”

Josef Sural'ın ölümüne tüm dünyanın üzüldüğünü belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, çok anlamlı bir park yapıldığını aktardı. Çavuşoğlu,” Bizim Alanyamıza yakışan bir isim olmuş. Malum futbolcumuzu kaybettiğimizde dünya üzülmüştü ama biz Alanya olarak daha çok üzülmüştük. Böyle bir parkta onun anısını ve ismini yaşatmak gerçekten de bizim için her zaman gurur olacak. Bu yapılan çalışma da tüm dünyaya örnek olacak bir davranış. Ben emeği geçen başta Alanya Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından Josef Sural'ın çocuk parkı içinde yapılan ve üzeri Alanyaspor bayrağıyla örtülü heykeli de açıldı.

Erdal Anak