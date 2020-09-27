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Bakan Çavuşoğlu: 'Sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanındayız'

Bakan Çavuşoğlu: 'Sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanındayız'
Bakan Çavuşoğlu: 'Sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanındayız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü, kendisinin ise Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Serger Lavrov ile görüştüğünü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temaslarını sürdürdüğü belirtti. Çavuşoğlu, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanındayız" ifadesini kullandı.

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