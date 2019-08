Bakan Çavuşoğlu, 'Tüm dünyaya çağrıda bulunoyuruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda resmi görüşme gerçekleştirdi. El Salvador'un Dışişleri Bakanlığı seviyesinde ilk resmi ziyaretinin olduğu görüşmeler ekseninde Türkiye ile El Salvador arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği ve hangi adımların atılmasına yönelik konulara yer verildi. Öte yandan ekonomik işbirliği konularında eksik olan anlaşmaların imzalanması ve karma ekonomi gibi mekanizmaların kurulması konuları ele alındı.

El Salvador Büyükelçilik açmak istiyor

Basına kapalı yapılan görüşmelerin ardından iki bakan kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin, “Sayın Bakanın Dışişleri Bakanı seviyesinde El Salvador'dan gelen ilk resmi ziyaret. El Salvodor ile ilişkilerimizi Latin Amerika açılımımız çerçevesinde daha da geliştirmek istiyoruz. Bölgesel örgütler çerçevesinde El Salvador ile ilişkililerimizi ve iş birliğimizi geliştirme için gayret sarf ediyoruz. Bakan Alexandra Hill güzel bir haber ile Ankara'ya geldiler. El Salvador, Ankara'da büyükelçilik açmak istiyor. Biz Ankara'da açılacak büyükelçiliğine her türlü desteği vereceğiz. Tabi ki bu adım karşısında duyarsız kalamayız ve Türkiye olarak biz de en kısa zamanda El Salvador'da büyükelçiliğimizi açmak için sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekli çalışmayı başlatacağız” diye konuştu. Latin Amerika, orta Amerika ve Karayipler bölgesinde yoğun bir misyon çalışmalarının varlığına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu sayıyı daha da artıracağız. Misyon sayısının yanında tüm bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Rejim siyasi çözüme inanmıyor”

Soru cevap bölümünde gazetecilerin merak ettiklerini yanıtlayan Çavuşoğlu, dün İdlib'te Türk konvoyuna yapılan saldırıya yönelik sorulan soruyu, “İdlib'de sükûnetin sağlanması için Rusya ile görüşmelerimiz sürüyor. İdlib, Suriye'nin geleceği bakımından kritik bir konu özellikle rejim ve muhalefet arasında devam eden Astana müzakereleri, her an kuruluşunu açıklayabileceğimiz Anayasa Komisyonu ile tutukluların, zorla alıkonulan insanların değişimine yönelik güven arttırıcı adımların atılması, rejimle muhalefet arasında her bakımdan önemli bir konu. Burada ateşkesi sağlamamız lazım, rejim siyasi çözüme fazla inanmadığı için askeri çözümü zorlamaya başladı. Rejimin garantörü kim Rusya ve İran, özellikle Rusların oralardan özellikle taciz geliyor açıklamaları doğru değil. Menzil bakımından da son derece uzak. İdlib içinde diğer atabileceğimiz adımları da konuşurken bu saldıranların buralarda sadece felakete yol açabileceğini anlatıyoruz. Tüm dünyaya bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Burası Suriye'nin geleceği bakımından ve siyasi çözüm bakımından önemlidir” şeklinde konuştu.

Misyonu 9. gözlem noktasının güvenliğini sağlayacak konvoya yakın bir yere yapılan saldırıda 3 sivilin öldüğü ve 12 sivilin yaralandığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Bu saldırılar sonrasında Rus muhataplarımızla gerekli temasa geçtik. Bu saldırılar ya da bu çatışmalar durdurulmazsa sayın Cumhurbaşkanımız da sayın Putin ile görüşüyorlar. İdlib'te genel bir ateşkesin tesisi edilmesi için de temaslarımızı sürdürüyoruz. Dünkü konvoyumuzun görevi 9. Gözlem noktamızın güvenliğini sağlamaktı. Görevini sürdürecek ve güvenlikle ilgili askeri tedbirleri alıyoruz. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor burada kendi askerimizin ve gözlem noktalarımızın güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız. İşin o noktaya gelmesini temenni etmeyiz. Bir an önce bu siyasi sürece diğer konulara odaklanmamız lazım. Eylül ayında da 3'lü toplantı gerçekleşecek” ifadelerine yer verdi.

İrfan Çalışkan