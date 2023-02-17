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Bakan Koca, 261'inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa'nın telefon görüşmesi anını paylaştı

Bakan Koca, 261'inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa'nın telefon görüşmesi anını paylaştı
Bakan Koca, 261'inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa'nın telefon görüşmesi anını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da bir özel hastanenin enkazından depremin 261’inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı’nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca, 261’inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa’nın telefon görüşmesi anını paylaştı - Tıkla İzle

 Bakan Koca, Twitter hesabından Hatay'da bir özel hastanenin enkazından depremin 261'inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı. Koca paylaşımında, “Hatay'da enkaz altından 261'inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

Musa Enes Aksakal
 

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