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Bakan Koca: 'İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir'

Bakan Koca: 'İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir'
Bakan Koca: 'İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul’da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90’ı 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88’i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul'daki son durumu ele aldık. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90'ı 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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