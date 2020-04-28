Bakan Koca son rakamları açıkladı! 'Son 24 saatte 5 bin'den fazla hastamız iyileşti'

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 28 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 92 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 992 oldu. Bugün toplam 29 bin 230 test yapılırken 2 bin 392 yeni vaka tanısı koyuldu.

Toplam vaka sayısı ise 114 bin 653 oldu. Bugünkü 5 bin 651 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 38 bin 809'a yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 845 toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 621 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Son 24 saatte 5 binden fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay

