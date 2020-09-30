Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları;

"Birçok yerde yarı yarıya düşüş sağladık, tünelin ucu göründü"

"Her vaka hasta değildir, pozitif çıkanlarda semptom göstermeyenler var"

"Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü."

“Salgında gözle görülmeyen her risk izole edilmiş riskten çok daha korkunçtur.”

"Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor."

"Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıplarımıza saygı gösterin."

“Vefat sayılarındaki iddialar bazı belediyelerin yanıltıcı verilerine dayanıyor.”

“Ölüm bildiriminde kullanılan form 2013'ten beri kullanılıyor.”

"Ankara'daki hasta sayısı yarı yarıya azaldı"

“Her vaka pozitif değildir. Her vaka hasta değildir, pozitif çıkıp semptom göstermeyenler var”

"Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 65 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 1391"

"Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum."

"Ortalama filyasyon iz sürme süremiz, 13 saate kadar düştü. Ortalama temaslıyı tespit etmemizin süresi 8 saate kadar indi."

"İstanbul'da vaka sayısı, yüzde 2,8 oranında düştü."

'HES kodu olmayanlar toplu taşımadan yararlanamayacak'

"Akıllı bileklik uygulaması zorunluk olmadıkça uygulamak istemiyoruz"

"Yüz yüze eğitimde şu ana kadar sorun yaşamadık"

"(Yüz yüze eğitim) Muhtemelen 2'nci sınıflar, 8 ve 12'ler için Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bunu netleştirip sunmuş olacağız."

'Tablodaki bütün veriler ve rakamlar doğrudur'

"(Sağlık çalışanları yönelik atama yapılması) Önümüzdeki günlerde netleşecek"