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Bakan Kurum'dan Dicle Barajı'nda kopan kapak ile ilgili açıklama

Bakan Kurum'dan Dicle Barajı'nda kopan kapak ile ilgili açıklama
Bakan Kurum'dan Dicle Barajı'nda kopan kapak ile ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, saniyede bin 600 metreküp su barajdan boşalıyor. Biz bölgeye bütün araçları sevk ettik. Şu an su yatağının bir miktar yükselme durumu var. Bize ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi yok dedi.

Kurum,Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'ndaki kapağın kopmasına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, barajda bir kapağın koptuğunun doğru olduğunu ve ikinci kapağın koptuğunun doğru olmadığını belirterek, "Saniyede bin 600 metreküp su barajdan boşalıyor. Biz bölgeye bütün araçları sevk ettik. Şu an su yatağının bir miktar yükselme durumu var. Bize ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi yok. Diyarbakır Valisi işin başında, bir kriz masası oluşturmuş durumdalar. Konuyu takip ediyoruz. İlerleyen saatlerde bir gelişme olursa açıklama yapacağız" dedi.  

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