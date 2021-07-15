Bakan Pekdemirli: 'Bugün çıkan 20 yangının 18'i kontrol altına alındı'

Bakan Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yurdun çeşitli bölgelerinde 20 orman yangını çıktığını belirterek, "Bunların 18'i kontrol altına alındı. Çok yeni bir yangın var. Muğla Bodrum Yalıkavak'ta yangın çıktı. Şu an bu yangınla ilgili ekiplerimizi sevk ettik. Bugün ayrıca Osmaniye'de yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın vardı. Bunun da kontrol altında olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bu 20 yangının haricinde 7 tane de ekstradan kırsal yangına müdahale edildiği bilgisini veren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şu an içinde bulunduğumuz Aydıncık'in Pemmbecik Mahallesi'nde sabah 08.45'te çıkan yangına 15 dakika sonra müdahale edildi. Elbette çıkış sebebi kolluk kuvvetleri tarafından araştırılıyor ama insan kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Yangına 3 uçak, 21 helikopter, 165 arozöz, 20 iş makinası, 20 su ikmal aracı ve 850 personel müdahale etti. 650 hektar alanı yangın etkilemiş vaziyette. Bunun hepsinin yandığını söylemek tabiki mümkün değil. Yangın atlamalı bir şekilde devam ediyor. Sıcaklığın çok yüksek, nemin çok düşük olduğu ve rüzgarın da yer yer 50 kilometre olduğu bir noktadayız. Şu anda müdahalemiz devam ediyor. Nihayetinde bu bir savaş, arkadaşlarımızın müdahalesi sürüyor. Can ve mal kaybımız bu yangında yok. Yerleşim yerlerinde hasar yok. Yerleşim yerlerinde her hangi bir tehdit bulunmamakta. Sabah saatlerinde Pembecik Mahallesi'nde tedbir amaçlı 50 evi boşaltmış bulunuyoruz."

Bakan Pakdemirli yangın bölgesini havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangını bölgesinde havadan inceleme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere bindi. Havadan yangın bölgesini inceleyen Pakdemirli, çalışmalar hakkında Karacabey'den bilgi aldı. Müdahale eden ekiplere havadan çeşitli talimatlar veren Pakdemirli, daha sonra yangın ilk müdahale ekip merkezine geçerek, incelemelere karadan devam ediyor.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bakan Pakdemirli, Mersin'deki yangını, yangın komuta aracından takip ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınını, yangın komuta aracından takip ediyor.

Bugün öğle saatlerinde Aydıncık'ta başlayan orman yangını devam ederken, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Orman ve Tarım Bakanı Pekir Pakdemirli, beraberinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde bulunan yangın komuta aracından yangını takip ediyor. Araçtan yetkililerden bilgiler alan Pakdemirli, sahadaki ekipleri de buradan yönlendiriyor.

Araçla ilgili bilgiveren Bakan Pakdemirli, "Buraya İHA'dan gelen datalar, ekiplerden gelen datalar ve meteoroloji datalarının hepsi bir haritaya giydiriliyor ve sevk ile idare buradan yapılıyor. Bunun güzel tarafı geçen yıldan itibaren artık gecede buradan sevk ve idare de yapabiliyoruz. Bu çok önemli çünkü yangınlar genelde öğleden sonra çıkıyor. Sizin burada 3-4 saatiniz kalıyor, söndürdünüz söndürdünüz, geceye devrettiğiniz zaman yer ekipleri müdahale ediyor ama edilen müdahale çok verimli olamıyordu. Bu sayede tüm datayı, tüm resmi her an her saniye görmek ve buradan bire bir yer ekiplerini kontrol etmek mümkün. Aynı bir savaş meydanı gibi. Savaşta nasıl bir komuta merkezi var, komutan var, bizimde burada savaştığımız odaklar yangın odaklarına karşı yer ekiplerini doğru bir şekilde sevk etmek. Bütün burada yaptığımız bu" dedi.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Koray Ünlü-Serkan Çetinkaya-Murat Şengi