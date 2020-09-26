Bakan Selçuk, Türk Dil Bayramı'nı sosyal medyada paylaştığı görüntüyle kutladı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların ve Türk soydaşlarının çocuklarının Türkçeyi daha iyi öğrenmeleri ve Türk kültürünü yakından tanımalarını sağlamak amacıyla hazırlanan Türkçe ve Türk Kültürü Kitaplarının değerini hatırlatmak ve önemine dikkat çekmek amacıyla AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kısa film hazırlandı. Hazırlanan kısa filmi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede birçok yorum ve beğeni alan 44 saniyelik görüntüyü Bakan Selçuk, ‘Türk Dil Bayramı' etiketiyle paylaştı.

Dünyanın her yerinde sosyal medyada paylaşılacak olan filmin yönetmenliğini sinema sanatçısı ve sosyolog Haluk Piyes yaptı.

4 dilde hazırlanan kısa filmde, Türkçeyi iyi bilmenin ve Türk kültürüne sahip çıkmanın çocukların geleceğinde sağlayacağı faydayı anlatmak üzere Avrupa Türk toplumunda öne çıkan bilim insanı, sanatçı, aşçı, dil bilimci, futbolcu, sosyolog gibi rol modeller gönüllü olarak yer aldı. Çekimler Almanya'nın Essen Eyaletindeki Dortmund Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Emin Kuvat

