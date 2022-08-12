Bakan Soylu'dan 'CHP belediyeler için özel birim kuruldu' iddialarına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından paylaştığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcılarının “CHP'li belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığında özel birim kuruldu” şeklindeki iddialarına yanıt verdi. Bakan Soylu, paylaşımında “Birkaç zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları bir takım iddiaları dile getiriyorlar. İddialarına göre, İçişleri Bakanlığı bünyesinde sadece Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin açıklarını aramak için özel birim kurulmuş. Güya bu sözde birime talimat verilmiş, hatta açık bulamayanlar için ceza ile tehdit edilmiş. İçişleri Bakanlığında, rastgele, kanunsuz, mevzuatsız hiçbir birim kurulamaz. Hiçbir devlet memuruna da kanunsuz, gelişi güzel ceza verilemez. İddianın sahibi belki bilmez ama bu ülkede idari hukuku diye yani idari hukuku anlamında bir disiplin vardır. Buna ait mahkemeler ve bir hukuk vardır. Vatandaşlarımız bu tip kurumlarda veya belediyelerde, yerel yönetimlerde gördüğü bir takım kanun dışılıkları hem valiliklere, hem kaymakamlıklara hem İçişleri Bakanlığına, örneğin CİMER'e ve her türlü noktaya ve hatta cumhuriyet başsavcılıklarına şikayette bulunabilirler. Bu vatandaşımızın en tabii hakkıdır. Valilik ve cumhuriyet başsavcılığı ve ilgili kurumlar bu şikayetler doğrultusunda İçişleri Bakanlığından soruşturma onayı isterler. İçişleri Bakanı uygun görmesi halinde önce araştırma ve ön inceleme yapar. Sonrasında soruşturma izni verir ve dosya savcılığa intikal ettirilir” ifadelerini kullandı.

Belediyelere ait araştırma ve ön inceleme onay sayıları hakkında da bilgi veren Bakan Soylu, “Son yerel seçimlerden yani 31 Mart 2019 tarihinden 8 Ağustos 2022 tarihine kadar, araştırma ve ön inceleme onay sayıları sayısı toplam 2 bin 428. Araştırma ve ön inceleme onayları içinde yüzde 34'ü, AK Partili belediyelere. Yüzde 41'i CHP'li belediyelere, yüzde 10'u MHP'li belediyelere, yüzde 5,9'u da HDP'li belediyelere aittir. Bunun bir aşama sonrasında da verilen araştırma onayları çerçevesinde soruşturma izinlerinin sayısı ve dağılımı toplam 583. Yüzde 33,3 AK Parti, yüzde 35'i CHP, yüzde 11'i MHP, yüzde 14'ü HDP şeklinde bir dağılım söz konusudur. Soruşturma izni verilmemesi kararlarını da paylaşmak isterim. Yüzde 36,7 AK Parti, yüzde 43,4 CHP, yüzde 9,15 MHP, yüzde 3,4 İYİ Parti, yüzde 3,9 HDP şeklinde bir dağılım mevcuttur. Resmi verilerden de açıkça görüldüğü gibi kimseye bir ayrımcılık yapılması söz konusu değildir. Vatandaş şikayet etmiş, Müracatını ortaya koymuş ve devlette gereğini hiç kimseyi ayırt etmeden yerine getirmiş” dedi.

“Dağda operasyon yaptığımız PKK'lı, CHP'li belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik”

Belediye başkanı ve yardımcılarının, Cumhuriyet Başsavcılıklarında yürütülen ciddi delillere dayanan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

“Madem biz ayrımcılık yaptık, madem bu soruşturmalar CHP'li belediyelere kasten yapılıyor, Bilecik Belediye Başkanlığı soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırmamızın hemen peşinden neden CHP'den ihraç ettiler? Keza Çanakkale Çan İlçe Belediye Başkanı hakkında soruşturma onayı verdik. Yapılan incelemeler sonucunda Cumhuriyet Başsavcısı gözaltı kararı verdi. Peki resen mi soruşturma kararı verdik. Hayır. Bizzat Belediye Başkanının teyzesinin oğlunun yolsuzluk ihbarı vardı da ondan. Bir başka örnek, Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı. Bir diğeri İzmir Konak Belediyesi şikayet üzerine yapılan soruşturmada bir memur rüşvet alırken suç üstü yakalandı. Peki bu ihbarları görmezden mi gelseydik, gözümüzü mü kapatsaydık. Yine İzmir Menemen Belediye Başkanı, Yalova'da Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarında yürütülen ciddi delillere dayanan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları nedeniyle Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmışlardır. Madem biz taraflı davrandık, hakkında yolsuzluk soruşturması yürüyen CHP'li Menemen Belediye Başkanının neden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiniz? Neden bunun üzerine, kendisini partiden istifa ettirdiniz? Urla Belediye Başkanı FETÖ iltisakı sebebiyle görevden uzaklaştırıldı.

CHP'li Adana Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP'li belediye meclis üyesi PKK'nın sözde Çukurova bölge sorumlusuyla görüşüyorlar, irtibat halindeler. Belediyenin bir ek hizmet binasında PKK propagandası amaçlı toplantı yapan bir derneğe tahsis etmişler. Tespitlerimizi araştırmasa mıydık, müdahale etmese miydik, göz mü yumsaydık? Dağda operasyon yaptığımız PKK'lı, CHP'li belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik. Kamunun bunları bilmeye ihtiyacı var. Devleti itibarsız hale getirmek, yaptığımız iş ve işlemleri istismar etmeye çalışmak elbette ki kimsenin hakkı değildir. Bir şey daha ifade edeyim, yaptığımız tüm işlemler yargıya açık işlemlerdir ve bu devletin hiçbir kanunsuz işi olmaz. Esasen devlet olmanın da, demokrasinin de, hukukun da temeli budur. Bu itibarla paylaştığımız bu gerçekler ışığında iftira sahiplerini özür dilemeye, dürüstlüğe, samimiyete ve devleti itibarsız hale getirmek için iftira atmamaya ve devlete saygı duymaya davet ediyor, özellikle kamuoyuna bu bilgileri vermeyi bir sorumluluk olarak addediyorum”