Bakırköy'de silahlı çatışma: 4 yaralı

Olay saat 01.00'da Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga yaşandı. Kavga kısa süre içinde silahlı çatışmaya dönüştü.

Yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından kapatıldı. Olay yeri ekipleri çatışmanın yaşandığı yerde bulunan bir otomobilin altında iki silah ve bir adet dolu şarjör buldu.

2 şüpheli gözaltında

Bakırköy'de iki grup arasında çıkan çatışma sonucunda iki şüphelinin göz altına alındığı öğrenildi.Gece saatlerinde Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde yaşanan iki grup arasındaki çıkan çatışmada 4 kişinin yaralandığı öğrenilmişti. Yaşanan çatışma sonucunda iki şüphelinin göz altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bakırköy'deki silahlı çatışmada zarar gören 7 otomobil olay yerinden kaldırıldı

Bakırköy'de gece saatlerinde 4 kişinin yaralandığı çatışmada kullanılan ve zarar gören 7 otomobil yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından kaldırıldı. 2 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi Avcılar Sokakta gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kurşunların zarar verdiği 7 otomobil olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

4 kişi yaralanmıştı

Sokak üzerindeki galeride silahlı çatışmada iki grup arasındaki tartışmada silahların kullanılamasıyla birlikte 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek sokak giriş ve çıkışlara kapatılmıştı.

Olay yeri çalışması saatlerce sürdü

Polisin galeri ve çevresinde yaptığı olay yeri çalışması sabah 6'ya kadar sürdü. Yapılan çalışma sonucunda 50'ye yakın mermi kovanı, araba altına atılmış silah ve dolu şarjör delil olarak bulunmuştu. İnceleme sonunda galeride bulunan ve mermilerden nasibini alan 7 otomobil trafik şube müdürlüğüne bağlı çekici ile kaldırıldı. Galeride mermilerin hedefi araçlardaki hasarın çok olduğu görüldü.

Polis ekipleri olaya karışan kişileri bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan

