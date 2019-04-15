Baraj kurudu mezarlar ortaya çıktı

Kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Kolluca köyünün mezarlığı, 1996 yılında su toplamaya başlayan 4 Eylül barajı sularının altında kaldı. Yaklaşık 23 yıldır sular altında kalan mezarlar, barajın kurumaya başlaması ve suların çekilmesiyle açığa çıkmaya başladı. Mezarları yıllar önce su altında kalan vatandaşlar ise yıllar sonra mezarları başında dua etme fırsatı buldu.

Mezarları başında yıllardır dua edemiyorlardı

Kolluca köyünde yaşayan İbrahim Aru, yaklaşık 25 yıldır köy mezarlığına defin yapılmadığını belirterek yıllar sonra akrabalarının mezarları başında dua etme fırsatı bulduklarını söyledi. Aru, “Burası önceden mezarlıktı. Baraj dolayısıyla mezarlık sular altında kaldı. 25 yıldır buraya defin olmuyor. Cenazelerimizi yukarı tekke mezarlığıma defnediyoruz. Babaannem, eniştem, halalarımız ve daha birçok akrabamın mezarı burada. Kıyıdan dua ediyorduk, dua her yerden kabul olur tabi. Suların çekilmesinin ardından geldik dua ediyoruz. Mezarları başında dua etmeyeli en az 15 yıl olmuştur. Mezarların toprağı gitmemiş ama taşları ve ağaçları gitmiş. Ben şuan babaannemin yerini bulamadım. Demir olsa bulunurdu ama ağaç olduğundan bulamadım” dedi.

Kolluca köyünde yaşayan Fikret Erturhan ise baraj sularının çekilmesiyle yıllar sonra akrabalarının mezarları başında dua etme fırsatı bulacaklarını söyledi. Erturhan, “Baraj yaklaşık 1996 yıllarında yapıldı. O zamandan bu zamana kadar da barajda su toplandı. Barajın su dolması ile birlikte mezarlarımız su altında kaldı. Benimde dedemin mezarı var. Baraj yapılmadan önce mezarları başından dua ediyorduk. Baraj yapıldıktan sonra mezarların yanına gidemiyorduk ama dualarımızı yapıyorduk. Bu gün nasip olursa mezarlarımızın başına gidip duamızı edeceğiz. Yaklaşık 25 yıl sonra mezarları başında dua etmek nasip olacak. Birkaç yıldır suların çekilmesi ile mezarlar dışarı çıktı" dedi.

Veysel Korkmaz - Onur Erden

