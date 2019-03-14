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Barcelona, Lyon'u farklı geçti

Barcelona, Lyon'u farklı geçti
Barcelona, Lyon'u farklı geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda golsüz berabere kaldığı Lyon'u evinde 5-1'le geçen Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Barcelona, Fransız ekibi Lyon'u konuk etti. 16. dakikada Suarez, ceza sahası içinde Denayer'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Messi, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 31. dakikada Katalan ekibi Coutinho'nun fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 üstün girdi. 58. dakikada Fransız ekibi, Toussart'ın golüyle umutlansa da 78. dakikada Messi, 81. dakikada Gerard Pique ve 86. dakikada Dembele'nin ağları sarsmasıyla Barcelona sahadan 5-1 galip ayrıldı. Messi'nin 2 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Barcelona bir üst tura çıkan takım oldu.  

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