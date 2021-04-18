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Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı anlatım
Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 35.haftasında, Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

BAŞAKŞEHİR 1-1 FENERBAHÇE

 CANLI ANLATIM 

 

1'Maç başladı.

6' Başakşehir gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Visca'nın ortasında savunmadan seken top ceza sahasında Giuliano'nu önünde kaldı. Brezilyalı oyuncunun şutunda savunmaya çarpan top dışarı çıktı.

13' Kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Tolga Cigerci geldi. Tolga'nın vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

18' Medipol Başakşehir öne geçti. Hızlı gelişen hücumda ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu.Gol - Ömer Ali Sahiner

24' Sol kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Serdar'ın kafasında top dışarı çıktı.

35' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pelkas'ın şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

36' Fenerbahçe gole yine çok yaklaştı! İrfan Can'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Valencia'nın şutunda savunmaya çarpan top dışarı çıktı.

40' Fenerbahçe eşitliği yakaladı! Sol kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Ozan'ın çevirdiği topu arka direkte Szalai ağlara gönderdi.Gol - Attila Szalai

45'İlk yarı sona erdi.
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KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Youssouf, Cemali, Tolga Ciğerci, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli.

FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia.

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