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Başakşehir'de istinat duvarı çöktü: 1 kişi öldü

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü: 1 kişi öldü
Başakşehir'de istinat duvarı çöktü: 1 kişi öldü

Başakşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan 1 kişi yaralı halde kurtarılırken 1 kişinin de cesedine ulaşıldı.

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Bahçeşehir Sitesi'nin istinat duvarı saat 17.45 sıralarında çöktü. Çökmenin ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çöken duvarın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yaptıkları arama kurtarma çalışmaları ile göçük altında kalan bir vatandaşı yaralı olarak kurtardı. Göçük altından çıkarılan vatandaş sağlık ekiplerince çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen istinat duvarındaki göçük altındaki 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. Ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" dedi.  

Başakşehir'de toprağın kaymaya anı kameralara yansıdı

Öte yandan, duvar çöktükten hemen sonra toprağın kaymaya devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde duvar çöktükten sonra devam eden toprak kayması saniye saniye yer aldı.  

Vedat Bayraktar-Doğan Can Cesur
 

Başakşehir'de çöken duvarın altında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Başakşehir Kayabaşı Mahallesindeki Bahçeşehir sitesinin istinat duvarı saat 17.45 sıralarında çöktü. Çökmenin ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan 2 kişiden 1'i kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin devam eden çalışmaları sonucu diğer 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 

Vedat Bayraktar 

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