Başakşehir'de kimyasal atık paniği! Çevreye zehirli gaz yayıldı

İddiaya göre, Başakşehir Hürriyet Bulvarı Kalender Sokak'ta yol kenarına kimyasal atık atıldı. Kimyasal atıktan çevreye zehirli gaz yayıldığı öne sürülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yolu trafiğe kapatırken, bölgeye şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Maddenin 3 gün önce bir kamyondan döküldüğü ve kokusunun yeni yayılmaya başladığı iddia edildi. Maddeden duman çıktığı görülürken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ekiplerin olay yerine gelmesi bekleniyor.

“Nefes alamıyoruz”

Nesrin Okçu adlı vatandaş, “Ben her sabah bu yolu kullanıyorum. Her sabah burası bu şekilde. Nefes alamıyoruz. Şu an keskin bir koku var. Kimin attığı neden attığını bilmiyorum. Burada şantiyeler görevliler var onlar görebilirler" dedi.

Öte yandan yol kenarına atılan madde havadan drone ile görüntülendi.

Batuhan Toprak