İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir'deki bir fabrikada yangın çıktı

Başakşehir'deki bir fabrikada yangın çıktı
Başakşehir'deki bir fabrikada yangın çıktı

Başakşehir’de yürüyüş bandı üretimi yapan bir fabrikada bilinmeyen sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor. 2 bin 500 metre kare alanda etkili olan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın sabah saatlerinde Başakşehir Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yürüyüş bandı yapan fabrikada bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
2 bin 500 metre kare alan üzerine kurulu fabrikadan çıkan siyah dumanı gören bekçi durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Bağcılar, Bakırköy, Zeytinburnu ve Sultangazi itfaiye grup amirliklerinden ekipler sevk edildi.
Siyah duman gökyüzünü kapladı
İlk belirlemelere göre her hangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Davut Has

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.