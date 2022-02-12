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Başakşehir'e 3 puanı yeni transferleri getirdi

Başakşehir'e 3 puanı yeni transferleri getirdi
Başakşehir'e 3 puanı yeni transferleri getirdi

Medipol Başakşehir’in sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada goller yeni transferlerden geldi. İlk golü Pizzi atarken, asisti ise Trezeguet yaptı. Turuncu-lacivertlilerin ikinci golünü de devre arasında kadroya katılan Serdar Gürler kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin yeni transferleri Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da ilk kez formayı giydi. Portekizli Pizzi ile Mısırlı Trezeguet, müsabakaya 11'de başlarken, Salih ise 64. dakikada Chadli'nin yerine oyuna dahil oldu.

Özellikle mücadelenin ilk yarısında etkili bir performans gösteren Pizzi - Trezeguet ikilisi, Başakşehir'i galibiyete taşıyan isimlerin başındaydı. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Trezeguet'in pasında Pizzi, ağları sarsmayı başardı.
İstanbul ekibinin ikinci golü de devre arasında transfer edilen Serdar Gürler tarafından 87. dakikada geldi. Serdar, turuncu-lacivertlilerle üçüncü maçında ilk gol sevincini yaşadı.

Uygar Aydın - Samet Yalçın

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