Başakşehir'e 3 puanı yeni transferleri getirdi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin yeni transferleri Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da ilk kez formayı giydi. Portekizli Pizzi ile Mısırlı Trezeguet, müsabakaya 11'de başlarken, Salih ise 64. dakikada Chadli'nin yerine oyuna dahil oldu.

Özellikle mücadelenin ilk yarısında etkili bir performans gösteren Pizzi - Trezeguet ikilisi, Başakşehir'i galibiyete taşıyan isimlerin başındaydı. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Trezeguet'in pasında Pizzi, ağları sarsmayı başardı.

İstanbul ekibinin ikinci golü de devre arasında transfer edilen Serdar Gürler tarafından 87. dakikada geldi. Serdar, turuncu-lacivertlilerle üçüncü maçında ilk gol sevincini yaşadı.

Uygar Aydın - Samet Yalçın