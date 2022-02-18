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Başkent'te çıkan yangında dumandan etkilenen baba kız vefat etti

Başkent'te çıkan yangında dumandan etkilenen baba kız vefat etti
Başkent'te çıkan yangında dumandan etkilenen baba kız vefat etti

Başkent’te, Ahmet Çetin (83) ile kızı Gülfidan Çetin (49) ikamet ettikleri 13 katlı apartmanın 7’nci katında yer alan dairelerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek vefat etti.

Olay, Yenimahalle ilçesi, Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 katlı apartmanın 7'nci katında Ahmet Çetin ve kızı Gülfidan Çetin'in bulunduğu dairede yangın çıktı. Kısa sürede daireyi saran alevleri gören apartman sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda alevler söndürüldü. Sonrasında ekiplerin dairede gerçekleştirdikleri incelemede Ahmet Çetin ile kızı Gülfidan Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazeler otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, ilk belirlemelere göre dumandan etkilendikleri öğrenildi. Öte yandan yangının neden çıktığı ile ilgili tahkikat ise devam ediyor.

Ahmet Furkan Gülap - İbrahim Çakmak
 

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