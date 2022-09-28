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Başkentte korkutan inşaat yangını

Başkentte korkutan inşaat yangını
Başkentte korkutan inşaat yangını

Ankara’da inşaat halindeki bir binanın çatısındaki tahtaların tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredekilerin büyük korku yaşamasına neden oldu.

Başkentte korkutan inşaat yangını - Tıkla İzle

Olay, Mamak ilçesi General Zeki Doğan Caddesi 522. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 4 genç inşaat halinde bulunan bir binanın çatısında ısınmak için ateş yaktı. Alevlerin çatıdaki tahta malzemeleri tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

“Alevler çok büyüktü”

Yangının tanıklarından Umut Barış Demir, “Mahalledeki 3-4 genç inşaatın en üst katına çıkmış. Isınmak için ateş yakmışlar. Alevler büyümüş. İtfaiyeye haber verilmiş. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yan binalara da sıçramış alevler. Alevler çok büyüktü. Erken müdahaleyle hemen söndürüldü" ifadelerini kullandı.

Ali Nargüner - Hakan Karaduman
 

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