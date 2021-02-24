İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayern Münih'den Lazio'ya fark

Bayern Münih'den Lazio'ya fark
Bayern Münih'den Lazio'ya fark

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Bayern Münih deplasmanda karşılaştığı İtalyan temsilcisi Lazio'yu 4-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Lazio ile Bayern Münih, Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Münih, Robert Lewandowski ile 9. dakikada 1-0 öne geçti. Alman temsilcisi 21. dakikada Jamal Musiala ve 42. dakikada da Leroy Sane'nin golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da golle başlayan Münih 47. dakikada Francesco Acerbi'nin kendi kalesine attığı golle 4-0 yaptı. Lazio 49. dakikada Joaquin Correa'nın golü ile skoru 4-1'e getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca Bayern Münih, Lazio'yu 4-1 mağlup etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.