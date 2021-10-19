Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanseri nedeniyle dün hayatını kaybeden Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi Selçuk Bayraklar eşi Sümeyye Erdoğan ve Bilal Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ederek dua okudu. 72 yaşındaki Özdemir Bayraktar'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Bilal Erdoğan'ın omuz vermesiyle camiye getirildi.

Cenaze törenine, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bilal Erdoğan ve binlerce seveni katıldı.

Taziyeleri, Selçuk Bayraktar eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Haluk Bayraktar, kabul etti. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Özdemir Bayraktar'ın tabutunu oğulları, Selçuk ve Haluk Bayraktar, İçişleri Bakını Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı.

“İlminden Türkiye istifade etti”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Başta evladı, çocukları ailesi olmak üzere milletimizin başı sağ olsun. İnsanlar öldükleri zaman amel defterleri kapanır. Ama üç kişininki kapanmaz sadaka-i cariye sahibi, ilminden istifade edilen alimler, bir de hayırlı evlat yetiştiren babalar anneler. Bunların birisi aslında amel defterinin kapanmaması için yetiyor. Ben inanıyorum ki Özdemir Bayraktar üçünü de hak ediyor. İlminden Türkiye istifade etti. Hayırlı evlatlar yetiştirdi ve sadaka-i cariye sahibi bir insan” dedi.

“Ülkesi milleti için hayalleri olan hedefleri olan bir büyüğümüzdü”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Bayraktar'ın geliştirdiği teknolojilerin önemine değinen Oktay, “Özdemir Bayraktar abimiz Allahtan geldiğine inanarak güzel bir hayat yaşayan ve tekrar Rabbine ulaşan büyüğümüz abimiz. Allah mekanının cennet eylesin. Hepimiz şuna şahidiz; ülkesine milletine bağlı, ülkesi milleti için hayalleri olan hedefleri olan bir büyüğümüzdü. Hayallerini gerçekleştirmek için de ölümüne çalışan, hem bu dünyası için hem de ahireti için çalışan büyüğümüz. Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye sevdasına çok güçlü şekilde omuz veren dava adamıdır” dedi.

“Hastaneye götürdüğümüz son döneme kadar iş yerinde yatıp kalktı”

Törende daha sonra Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk bayraktar açıklamalarda bulundu.

Cenazeye katılanlara teşekkür eden Selçuk Bayraktar, ““Babam, bizlerin canımızdan kıymetli babamızdı, bir taraftan da abimiz, arkadaşımızdı. Aynı zamanda rehberimiz, kılavuzumuz ilham kaynağımızdı. En yakın dava ve yol arkadaşımızdı bu yolda. 20 yıl önce İnsansız Hava Aracı için yola çıktığımızda ülkemizin tam bağımsızlığı için; kimsenin yapılamaz, ancak yabancılar yapabilir dediği dönemde, ‘bu sistemin çarklarında yer alamdan ilerleyemezsiniz' dediği zamanda inandığı hak yolda, herkesin inadına, sistemin inadına 20 yılda bizi bu alana dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi. Asla inandığı yolda, doğruluktan, namustan zerre ödün vermeden bu gerçekleşti. Hepimize bu ruhu aşıladı. Babamızın bize kattığı en büyük değer de bu oldu. Dosdoğru yaşadı, asla eğmedi bükmedi, bildiği yoldan şaşmadı. İlk günde sancağın dikildiği yere yani iş yerine buradan başka yatacak yerim yok dedi. Hastaneye götürdüğümüz son döneme kadar iş yerinde yatıp kalktı annemle beraber. Ben de evleninceye kadar orada kaldım. Bu sabah ta oradan uğurladık” dedi.

“TSK olarak yaptıkları çok değerli hizmetler her zaman saygıyla ve hürmetle anılacaktır”

Törende konuşan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Yaşar Güler ise, “ Milli ve Yerli Savunma Sanayimizin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuş, ürettiği İHA ve SİHA'larla Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gururla kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. TSK olarak yaptıkları çok değerli hizmetler her zaman saygıyla ve hürmetle anılacaktır” dedi.

Öte yandan, cenaze kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Sarıyer'de bulunan aile kabristanlığına götürüldü.

Caner Sönmez- Veysel Ensar Gökçegözog-Emre Baba-Deniz Zeybek

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