Bergama'da fabrikada kazan patladı

Alınan bilgiye göre, İzmir- Çanakkale karayolu üzerinde Ovacık mevkinde bulunan bir pirina fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı boşaltım alanındaki kazan patladı. Patlama sonucu yangın çıkarken haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin 1 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Derya Varol Mercan