Berko İlaç ‘Demir Kız' ile hastanedeki çocuklarla buluşuyor

Çocukların sosyal gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda çocuklarda sanat kültürü oluşturma hedefiyle kurulan Berko Çocuk Tiyatrosu, ikinci oyunu ‘Demir Kız' ile hastanelerde tedavi gören çocuk hastalara sahneleniyor. Mutluluğun çocukların iyileşmesine katkı sağlayacağı bilinciyle hastanelerin pediatri servislerinde yatan çocuk hastalarla buluşan Çocuk Tiyatrosu, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Başıbüyük Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası Hastane Sınıfında yatarak tedavi gören hasta çocuklara ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

2015 yılında kurulan ve iki ödül sahibi olan Çocuk Tiyatrosu ile şimdiye kadar okullar, belediyeler, kültür merkezleri, özel sahneler ve hastanelerde on binlerce çocuğa ücretsiz bir şekilde ulaşıldı ve ulaşılmaya devam ediyor.

Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Beran konuyla ilgili, “Gözbebeğimiz olan Berko Çocuk Tiyatromuz ile sosyal sorumluluk alanında değer oluşturmaya devam ediyoruz. Mutluluğun çocukların iyileşmesine katkı sağlayacağının bilinciyle hastanelerin pediatri servislerinde yatan çocuk hastalarla buluşuyoruz. Çocuk Tiyatromuz ile çocukların hastane kaygılarının azalmasına ve tedavi süreci sonrasında güzel anılar da hatırlamalarına vesile olmayı hedefliyoruz. Sağlıklı yarınlara vizyonumuzla örtüşen, hem sağlıklı hem de sanatla çevrili gelecek nesiller yetişmesini önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

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