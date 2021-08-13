Beşiktaş lige galibiyetle başladı

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
41. dakikada sol kanatta Sabo'nun topuk pasında meşin yuvarlakla buluşan Alper Potuk'un ceza sahasına girip son çizgiye inerek ortaya çevirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.
24. dakikada Salih Uçan'ın rakip orta sahadan verdiği pasta sağ kanatta topla birlikte hareketlenen Rosier, ceza sahasına girmeden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Penaltı noktası yakınlarında topu alan Atiba'nın bekletmeden pasında Ghezzal'ın sağ çaprazdan sert şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
9. dakikada sağ kanatta topa buluşan Kenan Karaman, son çizgiye inmeden pasını ceza sahası içerisindeki Nkoudou'ya aktardı. Nkoudou'nun Selim Ay'dan sıyrılıp sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
90+3. dakikada Josef orta sahada Eren'e yaptığı baskı sonucu kazandığı topu sağ taraftaki Gökhan'a aktardı. Gökhan'ın ceza sahasına girerek çektiği sert şut kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Larin'in vuruşu filelere gitti. 3-0
52. dakikada ceza sahası sol çaprazında Nkoudou, pasını sağ taraftan ceza alanına hareketlenen Rosier'e çıkardı. Meşin yuvarlağı güçlükle kontrol eden Rosier'in son çizgiden içeriye çevirdiği topta Atiba, kale önünde müsait pozisyonda ağları havalandırdı. 2-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, Nkoudu, Kenan
Yedekler: Utku, Rıdvan, Serdar, Oğuzhan, Gökhan, Mehmet, Necip, Ljajic, Larin, Güven
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Cemali, Dokovic, Dabo, Sabo, Mendes, Alper, Remy
Yedekler: Tarık, Emir Han, Emir, Alberk, Aziz, Yasin, Mahsun Eren
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gol: Nkoudou (dk. 9) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Sabo (Çaykur Rizespor), Welinton (Beşiktaş)
Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu