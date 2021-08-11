Beyoğlu'nda kaçak göçmen operasyonu: 35 yabancı şahıs yakalandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan uygulamada yabancı uyruklu şahısların vize ihlali, illegal giriş, kimliksiz şahıs, yol seyahat izni gibi konular kontrol edildi. Uygulama kapsamında 435 şahıs sorgulanırken, 32 adres ise kontrol edildi.

35 şahıs il göç idaresine götürüldü

Uygulamada 5 Suriyeli, 8 Bangladeşli, 1 Nijeryalı, 1 Ganalı, 1 Kongolu, 1 Cezayirli, 14 Afganistanlı, 2 Filistinli, 2 Sierra Leoneli olmak üzere toplam 35 şahıs tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslar haklarında yapılacak gerekli işlemler için Tuzla İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Doğan Can Cesur

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