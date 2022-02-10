Beyoğlu'nda makas atan otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 23:30 sıralarında E-5 Karayolu Okmeydanı-Haliç istikameti Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye E-5 Karayolu yan yol Haliç yönünde seyir halinde olan 34 ENC 091 plakalı otomobil yol kenarında temizlik çalışması yapan 34 OB 3814 plakalı İBB'ye ait temizlik aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 ENC 091 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 HY 0017 plaklı İETT otobüsü ise arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve İETT otobüsünde bulunan bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yol temizleme aracı ve İETT otobüsünde ağır hasar olmazken otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nda oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız

