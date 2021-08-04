Beyrut'taki patlamanın yıldönümünde binlerce Lübnanlı sokaklara döküldü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen ve 218 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın üzerinden bir yıl geçti. Patlamanın yıldönümünde halk sokaklara dökülerek patlamanın yaşandığı limanın yakınında toplandı. Protestoya, hayatını kaybedenlerin aileleri, patlamada sakat kalanların yanı sıra işsiz kalan yüzlerce Lübnanlı katıldı. Protestocular ellerinde, Lübnan bayrağı ve patlamada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yanı sıra “Gerçekliği istiyoruz”, “Susmayacağız”, “2 bin 750 ton amonyum nitratı limanda kim koydu?” ve “Kanunların uygulanmasını istiyoruz“ yazlı pankartlar taşıdı. Limana bakan bir binaya asılan büyük bir pankarta ise, "Ölüm saçan bir devletin rehineleri" ifadeleri yazıldı.

Patlamanın acısını hala taze olduğunun altını çizen göstericiler, sorumlu yetkililerin tutuklanmaları çağrısında bulunarak, siyasetçilere olan güvenin azaldığını belirtti. Lübnan'da patlamadan bu yana ekonomik kriz derinleşirken, yüzlerce Lübnanlı işsiz kaldı. Ülkede, petrol ve ilaç başta olmak üzere pek çok ürün tedarikinde sıkıntı yaşanıyor.

Beyrut'ta çıkan olaylarda 56 kişi yaralandı

Beyrut'ta parlamento binası yakınlarında toplanan bazı protestocular, patlamadan sorumlu tuttukları siyasi isimleri aleyhine sloganlar attı. Protestocuların parlamento binasına ilerlemek istediği sırada protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombası atarken, protestocular ise güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Gemmayzeh bölgesinde ise Komünist Parti ve Lübnan Kuvvetleri Parti destekçileri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında havaya ateş açıldığı aktarıldı.

Lübnan Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda 56 kişinin yaralandığı ifade edilirken, 11 yaralının hastaneye sevk edildiği, 45 yaralının ise olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.





Lübnan'daki siyasi kriz

Beyrut'taki patlamanın ardından eski Başbakan Hassan Diab hükümeti istifa etmiş, patlamanın ardından halihazırda ekonomik kriz ile mücadele eden ülkede durum giderek kötüleşmişti. 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen bir önceki aday Saad el-Hariri ise Cumhurbaşkanı Aoun ile anlaşamadığı için 15 Temmuz'da görevi bıraktığını duyurmasının ardından hükümeti kurma görevi 26 Temmuz'da eski Başbakan ve milyarder Necip Mikati'ye verilmişti.





Beyrut patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu büyük çaplı yangın çıkmıştı. Limanda meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetmiş, 7 bin kişi yaralanmıştı. Başkentte 77 bin daire zarar görürken, 300 binden fazla kişi de evsiz kalmıştı. Beyrut, “felaket bölgesi” ilan edilmiş, şehrin altyapısında 390-475 milyon dolar arasında hasar meydana gelmişti.



Nisrine Borghol-Hamad Alnajjar

