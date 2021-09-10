Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü

Olay Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde ortasında bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga başladı. Beyzbol sopasının kullanıldığı kavgada Fransa'dan Türkiye'ye tatile geldikleri öğrenilen 2 gurbetçi, aldıkları sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralılardan biri bölgedeki klinikte tedavi altına alınırken başında yaralanan diğer kişi, taksi durağına sığındı. Taksi durağına sığınan yaralı, 112 Acil Sağlık ambulansı ile Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Hamdi Yörür