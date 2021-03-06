Biden'in 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 paketi Senato'da onaylandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 mali destek paketi, Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında uzun süredir tartışılıyordu. Destek paketine ilişkin Senato'daki oylama son olarak bugüne ertelenmişti. ABD Senatosu, Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık mali destek paketini bu akşam yapılan oylama sonucu 49 Cumhuriyetçi oya karşı 50 Demokratik oy ile onayladı. Senato'da bulunan tüm Cumhuriyetçilerin karşı çıkmasına rağmen oylamada bulunmayan 1 Cumhuriyetçi senatörün oy kullanamaması nedeniyle zafer Demokratların oldu.

Söz konusu yardım paketi ile Amerikalılara bir sefere mahsus bin 400 dolarlık çek gönderilecek ve aylık 300 dolar olan federal işsizlik yardımı da yaz sonuna kadar devam edecek. Yardım paketi ayrıca, korona virüs aşılarının dağıtımından eğitime, eyaletlerden şehirlere kadar salgından etkilenen tüm kurumlara yardımı da içeriyor. Paketin içinde direkt verilecek maddi yardımların yanı sıra “ABD Kurtarma Planı” olarak adlandırılan ve ABD'de fakirlikle savaşma noktasında etkili olması beklenen değişikliler de yer alıyor. Paket, düşük gelirli ailelere vergi indirimi, kira ve gıda yardımında artışları içeriyor.

Paket onay için Temsilciler Meclisi'ne gönderildi

Senato'da kabul edilen yardım paketi onaylanması için Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin yasayı en kısa sürede onaylayarak imza için Biden'a göndermesi bekleniyor.

Her iki partinin de desteğini almadan çıkan ilk paket

ABD'de salgının etkili olmaya başladığı 2020 Mart ayında geçen 2.2 trilyon dolarlık yardım paketine miktar bakımından yakın olan yeni paket, salgının başlangıcından bu yana Kongre'de kabul edilen 6'ıncı ancak aynı zamanda her iki partinin de desteğini almadan çıkan ilk paket oldu.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu