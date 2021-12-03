Bilal Sonses ve Adele en çok dinlenenlerde ilk sırada

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da geçtiğimiz ayın en çok dinlenen isimleri ve albümleri belli oldu. Platformda; yerli albümler listesinin ilk sırasında Uzi'nin ‘Kan' adlı albümü yer aldı. Rap müziğin sevilen ismi Uzi, geçtiğimiz mart ayında yayınladığı albümüyle birinciliğini sürdürdü. Uzi'nin albümünü, Ziynet Sali'nin ‘Yaşam Çiçeği' ve Ajda Pekkan'ın ‘Ajda' adlı albümleri takip etti.

Kasım ayında en çok dinlenen yerli sanatçı Bilal Sonses olurken, ikinci ve üçüncü sıralarda Edis ile genç şarkıcı Emir Can İğrek yer aldı. Muud'da en çok dinlenen yerli single ise Edis'in ‘Arıyorum' parçası oldu. Onu Kurtuluş Kuş ile Burak Bulut'un ‘Baba Yak' adlı single'ı takip etti. Emir Can İğrek'in ‘Kor' single'ı da listede üçüncü oldu.

En çok dinlenen yabancı albüm Adele'in ‘30'u oldu

Geçen ay Muud'un yabancı albümler listesinin zirvesinde Adele'in tüm dünyada ses getiren ‘30' adlı albümü yer aldı. İngiliz yıldız Adele, aynı zamanda kasım ayının en çok dinlenen yabancı sanatçısı oldu. Onu INNA ve Doja Cat izledi. Muud'da en çok dinlenen yabancı single'lar arasında Lil Nas X & Jack Harlow'un ‘Industry Baby'si birinci olurken, ikinci sırada Olivia Rodrigo'dan ‘Good 4 U', üçüncü sırada ise Adele'den ‘My Little Love' yer aldı.