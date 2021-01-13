Bingöl'de 1 yılda teröre ve uyuşturucuya darbe vuruldu

Valilik geçtiğimiz yıl İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği faaliyetleri paylaştı. Buna göre, kolluk kuvvetlerince şehir içinde 462, kırsal alanda ise 2 bin 978 operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca kırsalda gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 40 adet sığınağın bulunup imha edildiği, 170 kilogram patlayıcı, 9 adet el bombası, 15 adet mayın, 23 adet uzun namlulu silah ve 9 bin 193 adet muhtelif mühimmatın ele geçirilerek imha edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2020 yılı içinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 6 bin 555 gram esrar, 23 kilogram kenevir tohumu, 9 milyon 557 bin kök kenevir ele geçirilirken, 636 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 49 şüphelinin tutuklandığı da açıklamada yer aldı.

Açıklamada, 2020 yılı içinde terörle mücadelede 3 bölücü terör örgütü üyesi teröristin teslim olduğunu, farklı terör örgütleriyle irtibatlı olan 181 şüphelini hakkında işlem yapıldığı da aktarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 103'ünün PKK/KCK, 39'arının FETÖ/PDY, ve DEAŞ'lı olduğu olduğu bunlardan 6'sının tutuklandığı kaydedildi.

Muhammet Ali Çiftçi

