Bitlis'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ilçesi kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarına ait araziye gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat olduğunun tespit edilmesi üzerine 19 Kasım'da “Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Şükrü Çakar 2019-52 Operasyonu" başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında 19 Kasım 2019 günü araziye gizlenmiş vaziyette 6 adet AK-47 Kaleşnikof tüfek, 9 bin 200 adet fişek, 1 adet Kaleşnikof şarjörü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.