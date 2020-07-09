BJK Kasımpaşa Canlı İzle Bein Sports 1| Beşiktaş Kasımpaşa Canlı Skor Maç Kaç Kaç

BJK Kasımpaşa Canlı İzle... Süper Lig'de 30.hafta sonunda 7.sırada bulunan Beşiktaş, son oynadığı 30 maçta 15 galibiyet,5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 50 puan topladı. Ligde 11.sırada bulunan Kasımpaşa ise son oynadığı 30 müsabakada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 36 puan topladı.

Beşiktaş Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?





Beşiktaş Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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