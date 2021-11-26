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Bodrum'da fırtına etkili oluyor

Bodrum'da fırtına etkili oluyor
Bodrum'da fırtına etkili oluyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtınaya hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Fırtına nedeniyle Datça-Bodrum feribot seferleri iptal oldu, tekneler koylardan çıkamadı.

Bodrum’da fırtına etkili oluyor - Tıkla İzle

Bodrum'da saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına nedeniyle sahilerde dalga boyu 2 metreyi aştı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılmazken, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi. Bodrum Belediyesi ise zaman zaman fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.

Eren Ayhan
 

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