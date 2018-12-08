Bold Pilot hikayesi ve konusu! Şampiyon Bold Pilot Halis Karataş'ın hikayesi

Bold Pilot filmi hikayesi, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Şampiyon Bold Pilot Halis Karataş'ın hikayesi yoğun ilgi görüyor. Yakışıklı oyuncu Ekin Koç ve hem beyaz perdenin hem de ekranların sevilen yüzü Farah Zeynep Abdullah'un başrollerini paylaştığı film, gerçek bir hikayeden uyarlanıyor. Filmin kadrosunda Fikret Kuşkan, Si·bel Taşçıoğlu, Ali· Seçki·ner Alıcı, Serkan Ercan ve Erdem Akakçe de yer alıyor. Müzikleri Toygar Işıklı'nın imzasını taşıyor. Ay Yapım ve Med Yapım'ın ortaklığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda, senaryosuna da Serkan Yörük ile birlikte imza atan Ahmet Katıksız oturuyor. Film, 7 Aralık'ta sinemalarda vizyona girdi. Atman Ailesi ve jokey Karataş da çekimler sırasında hikayeye büyük destek verdiler. Özdemir Atman'a ait 1996 Gazi Koşusu şampiyonu Bold Pilot'ın hayatı Bizim İçin Şampiyon isimli filmle beyazperdede. Filmde Bold Pilot'ın büyük başarısı ve o dönemin genç jokeyi Halis Karataş ile sonradan eşi olacak Begüm Atman'ın unutulmaz aşkları beyazperdeye taşınıyor. Efsane at Bold Pilot, 2015 yılında 22 yaşında hayatını kaybetmişti. Safkanın ölümü sonrası yarışseverler büyük üzüntü yaşadı. Bold Pilot'ın sahibi Özdemir Atman, 70. Gazi Koşusu sonrası ‘Merkez Bankası'nı verseler satmam' diyerek atına değer biçilemeyeceğini belirtmişti.

BOLD PİLOT OYUNCULARI

Yakışıklı oyuncu Ekin Koç ve hem beyaz perdenin hem de ekranların sevilen yüzü Farah Zeynep Abdullah'un başrollerini paylaştığı film, gerçek bir hikayeden uyarlanıyor. Filmin kadrosunda Fikret Kuşkan, Si·bel Taşçıoğlu, Ali· Seçki·ner Alıcı, Serkan Ercan ve Erdem Akakçe de yer alıyor.

Müzikleri Toygar Işıklı'nın imzasını taşıyor.

BOLD PİLOT ÖLDÜ MÜ?

Efsane at Bold Pilot, 2015 yılında 22 yaşında hayatını kaybetmişti. Safkanın ölümü sonrası yarışseverler büyük üzüntü yaşadı. Bold Pilot'ın sahibi Özdemir Atman, 70. Gazi Koşusu sonrası ‘Merkez Bankası'nı verseler satmam' diyerek atına değer biçilemeyeceğini belirtmişti.

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Halis Karataş 2 Ekim 1972'de doğdu. Maddî durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak, Sivas'ın bir köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, amcasının ve babasının seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş'ın da jokey olmasıydı. Ailesi kendisinin jokey olmasına karşı çıktı; ancak o 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.

Halis Karataş, girdiği yarışın bitiş anlarındaki sakin davranışlarıyla ilgi çekti. Kariyeri boyunca 5 Gazi koşusu şampiyonluğu yaşadı. Bunun yanında 2009'da düzenlenen Enternasyonel Yarış Festivalindeki özel Malazgirt koşusunu kazandı. 20 Temmuz 2012 tarihinde 7 koşuda birinci olarak bu alanda 1985 yılında 6 koşu kazanan jokey Dede Mutlu'dan rekoru almıştır. Ayrıca Halis Karataş çok iyi bir Galatasaray taraftarıdır.

21 Temmuz 2009'a kadar bindiği 520 at ile 165 şampiyonluk yaşadı. 20.07.2012 de çıktıgı 7 yarışın yedisini de kazanarak, Türkiye spor tarihine geçmiştir.