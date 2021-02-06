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Böyle annelik olmaz dedirtti!

Böyle annelik olmaz dedirtti!
Böyle annelik olmaz dedirtti!

Sosyal medyada bir kadının çocuğuna şiddeti uyguladığı görüntüler büyük tepki topladı.

Böyle annelik olmaz dedirtti! - Tıkla İzle

İsminin Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bir kadının çocuğuna uyguladığı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde bir kadının minik kızını darp ettiği ve yüzüne yastıkla bastırdığı görülüyor.

Küçük kızın "anne" çığlıkları ise yürekleri dağlıyor.

Binlerce kişi tarafından izlenilen görüntüler adeta sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları "Nurcan Serçe tutuklansın" hashtagiyle paylaşımlarda bulundu.

Görüntülerde kızına şiddet uygulayan kadının isminin Nurcan Serçe olduğu iddia edilirken, olayın nerede ve ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor.

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